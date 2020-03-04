Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров–2020

С 4 по 8 марта в Таллине (Эстония) будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат Европы среди юниоров. Таллин (Эстония). Расписание соревнований

4 марта

13:40 мск. Юноши, короткая программа.

20:15. Пары, короткая программа.

5 марта

14:15. Танцы на льду, ритм-танец.

19:30. Пары, произвольная программа.

6 марта

11:45. Девушки, короткая программа.

19:15. Юноши, произвольная программа.

7 марта

12:45. Танцы на льду, произвольный танец.

16:45. Девушки, произвольная программа.

8 марта

16:00. Показательные выступления.



В состав сборной России вошли:

Юноши: Илья Яблоков, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв.

Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых.

Пары: Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.