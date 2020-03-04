Расписание чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров–2020

С 4 по 8 марта в Таллине (Эстония) будет проходить чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат Европы среди юниоров. Таллин (Эстония). Расписание соревнований
4 марта
13:40 мск. Юноши, короткая программа.
20:15. Пары, короткая программа.
5 марта
14:15. Танцы на льду, ритм-танец.
19:30. Пары, произвольная программа.
6 марта
11:45. Девушки, короткая программа.
19:15. Юноши, произвольная программа.
7 марта
12:45. Танцы на льду, произвольный танец.
16:45. Девушки, произвольная программа.
8 марта
16:00. Показательные выступления.
В состав сборной России вошли:
Юноши: Илья Яблоков, Пётр Гуменник, Андрей Мозалёв.
Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачёва, Майя Хромых.
Пары: Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева – Валерий Колесов, Юлия Артемьева – Михаил Назарычев.
Танцы на льду: Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный, Арина Ушакова – Максим Некрасов, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.
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- 3 марта 2020
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