Тренер сборной России отреагировал на возможную отмену марафона в Хольменколлене
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал намерение Международной лыжной федерации исключить марафон в Хольменколлене (Норвегии) из календаря соревнований. В FIS недовольны сокращением числа участников гонки. В этом году, как ожидается, участие в марафоне примет рекордно низкое число спортсменов.
«У нас и Норвегии достаточно лыжников, чтобы выступить в гонке на 50 км, а затем на этапах в Канаде и США. У Финляндии и других стран не так много спортсменов, а один человек не может участвовать во всех соревнованиях каждую неделю. Однако для спортсменов марафон в Хольменколлене — это одно из крупнейших соревнований», — приводит слова Крамера VG.
Марафон состоится в Хольменколлене 8 марта.
Двукратный призёр ОИ: норвежских лыжников нельзя наказывать за то, что они так хороши
FIS может исключить марафон в Хольменколлене из календаря соревновани
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