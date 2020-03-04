«Он обогнал меня, будто я стоял, а не плыл». Ле Кло — о дисквалифицированном Сунь Яне

Олимпийский чемпион по плаванию Чад Ле Кло, представляющий Южную Африку, прокомментировал восьмилетнюю дисквалификацию китайского пловца Сунь Яна. Ранее стало известно, что трёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов, 11-кратный чемпион мира, девятикратный победитель Азиатских игр был дисквалифицирован на восемь лет после того, как разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ле Кло в финале соревнований на дистанции 200 м проиграл китайскому спортсмену.
«Меня это решение ничуть не удивило. Он провалил два допинг-теста в 2014 году. Мы все знали, что он является грязным спортсменом. Знал об этом не только я, но и всё сообщество в мире плавания. Наконец его наказали.
Я опережал его за 50 м до конца в том заплыве, но Сунь Ян сумел меня обойти. Он — единственный, кто тогда был способен на такое, что весьма показательно. Я побил рекорд Южной Африки, рекорд Африки, а он обошёл меня, словно я просто стоял. Это нереально.
Полагаю, что теперь я заслуживаю ту золотую медаль. Да, я хочу получить награду, но я потерял свой волшебный момент», — приводит слова Ле Кло Reuters.
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