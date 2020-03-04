Норвежский эксперт: за победу в марафоне в Хольменколлене нужно давать 300 очков
Норвежский эксперт Торгейр Бьёрн прокомментировал намерение Международной федерации лыжного спорта исключить традиционный марафон в Хольменколлене (Норвегия) из календаря соревнований. В последние годы число участников этих соревнований неуклонно снижается. Шесть лет назад на старт вышли 70 участников, в прошлом году их было уже 45.
«Это одна из культовых гонок, одна из главных в лыжах. Нам нужно работать над организацией, чтобы популярность марафона росла. Может, стоит поставить его в другое время. Пожалуй, стоит рассмотреть вопрос с квотами.
За марафон должны давать больше очков, чем за другие гонки. Это словно победа в «Туре», так что победитель должен получать 200 очков, а то и все 300», — приводит слова Бьёрна VG.
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