Сундбю и Ковальчик никогда не смогут получить медаль Хольменколлена из-за допинга

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю и двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, польская лыжница Юстина Ковальчик из-за допингового прошлого никогда не смогут получить медаль Хольменколена, считающуюся высшей наградой в лыжном спорте Норвегии, сообщает Dagbladet.

Ковальчик была дисквалифицирована за допинг в 2005 году, Сундбю — в 2016-м.

«В уставе говорится, что если ты был признан виновным в примении допинга, то не можешь получить медаль Хольменколлена. Сундбю и Ковальчик никогда не получат эту награду, пока действует нынешний устав. Но обращений по поводу его изменений не было», — сказал бывший мэр Осло Стиан Бергер Рёсланд.

Медаль Холменколлена впервые была вручена в 1895 году. Её обладателями становятся как норвежские спортсмены, так и иностранцы за высокие достижения в лыжных видах спорта.