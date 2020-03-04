Сундбю и Ковальчик никогда не смогут получить медаль Хольменколлена из-за допинга

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю и двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, польская лыжница Юстина Ковальчик из-за допингового прошлого никогда не смогут получить медаль Хольменколена, считающуюся высшей наградой в лыжном спорте Норвегии, сообщает Dagbladet.
Ковальчик была дисквалифицирована за допинг в 2005 году, Сундбю — в 2016-м.
«В уставе говорится, что если ты был признан виновным в примении допинга, то не можешь получить медаль Хольменколлена. Сундбю и Ковальчик никогда не получат эту награду, пока действует нынешний устав. Но обращений по поводу его изменений не было», — сказал бывший мэр Осло Стиан Бергер Рёсланд.
Медаль Холменколлена впервые была вручена в 1895 году. Её обладателями становятся как норвежские спортсмены, так и иностранцы за высокие достижения в лыжных видах спорта.
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