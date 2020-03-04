Глава ВФЛА рассказал о результатах встречи с президентом World Athletics

Новый глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко рассказал о результатах встречи с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяном Коу. По словам Юрченко, Коу заверил российскую сторону в намерении способствовать восстановлению ВФЛА в правах.

«Президент Коу выразил надежду, что те позитивные решения, которые ВФЛА приняла за последние дни, дадут старт новым отношениям и конструктивному и плодотворному диалогу между ВФЛА и World Athletics.

Господин Коу заверил нас в том, что он займётся сейчас доработкой рекомендаций касательно судьбы ВФЛА, которые будут вынесены на ближайшее заседание совета World Athletics. Эти рекомендации будут касаться рассмотрения санкций за предыдущие нарушения антидопинговых правил, которые будут наложены на ВФЛА, начала процесса выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса для их выступления на международной арене, запуска процесса восстановления полноценного членства ВФЛА в World Athletics.

В ближайшее время я планирую обратиться в национальные федерации — члены World Athletics с официальными письмами, где постараюсь донести позицию нового руководства ВФЛА по сложившейся ситуации в российской лёгкой атлетике с целью выстраивания доверительного и конструктивного диалога. На мой взгляд, такие шаги позволят нам вернуть доверие и улучшить имидж королевы спорта в мире», — цитирует Юрченко ТАСС.