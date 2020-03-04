Олимпийская чемпионка Фалла — о провале в спринте: до сих пор не могу в это поверить
Олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018, норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла неожиданно не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Драммене. В прологе она заняла 31-е место.
«В прологе я выступила очень плохо. Я никак не могла начать двигаться правильно. Когда начала набирать скорость, то почувствовала скованность. Это было просто плохо. Жаль, что я вылетела уже по итогам пролога. Я знаю, что в стартах на вылет я гораздо сильнее. Я доказывала это годами. Я немного расстроена и до сих пор не могу в это поверить. Думаю, это был не мой день», — приводит слова Фаллы NRK.
Медали в спринте будут разыграны сегодня, 4 марта.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
Двукратный призёр ОИ: норвежских лыжников нельзя наказывать за то, что они так хороши
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