Олимпийская чемпионка Фалла — о провале в спринте: до сих пор не могу в это поверить

Олимпийская чемпионка 2014 года, двукратный призёр Игр-2018, норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла неожиданно не смогла пробиться в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Драммене. В прологе она заняла 31-е место.

«В прологе я выступила очень плохо. Я никак не могла начать двигаться правильно. Когда начала набирать скорость, то почувствовала скованность. Это было просто плохо. Жаль, что я вылетела уже по итогам пролога. Я знаю, что в стартах на вылет я гораздо сильнее. Я доказывала это годами. Я немного расстроена и до сих пор не могу в это поверить. Думаю, это был не мой день», — приводит слова Фаллы NRK.

Медали в спринте будут разыграны сегодня, 4 марта.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.