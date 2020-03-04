Клебо — первый в квалификации спринта на этапе Кубка мира в Драммене, Большунов — третий

В Драммене (Норвегия) стартовал этап Кубка мира по лыжным гонкам. В квалификации спринта лучший результат продемонстрировал действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Его результат — 2.48,91.

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов в прологе стал третьим, проиграв Клебо 4,22 секунды. В четвертьфинале также выступят российские лыжники Александр Терентьев (11-е место в квалификации), Глеб Ретивых (12-е), Сергей Устюгов (17-е) и Артём Мальцев (30-е).

У женщин квалификацию выиграла словенка Катя Виснар (2.41,14). В четвертьфинал вышла лишь одна россиянка — Наталья Непряева (22-е место).

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.