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Клебо выиграл спринт на 12-м этапе Кубка мира. Большунов финишировал пятым

Клебо выиграл спринт на 12-м этапе Кубка мира. Большунов финишировал пятым
Другие / Лыжный спорт 0

Завершилась мужская спринтерская гонка свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Драммене (Норвегия). Первое место занял норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Вторым стал соотечественник Клебо Ховард Солос Тёугбёль. Бронзу завоевал ещё один норвежец Эйрик Брандсдаль.

Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов финишировал пятым.

Лыжные гонки. Кубок мира, 12-й этап. Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 2.57,65
2. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +0,65
3. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — +0,69
4. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — +0,94
5. Александр Большунов (Россия) — +1,92
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — +12,79.

Лыжные гонки. Кубок мира-2019/20. Этап 12, Драммен, Норвегия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
04 марта 2020, среда. 19:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:57.65
2
Ховард Солос Тёугбёль
Норвегия
+0.65
3
Эйрик Брандсдаль
Норвегия
+0.69
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