Клебо — о победе в спринте: в финале пришлось помучаться, но тем приятнее победа

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал свою победу в спринтерской гонке свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).



«Трудная гонка, непростые условия. Высокий темп, много поворотов. В финале пришлось помучаться, но тем приятнее, что в конце я всё же сумел вырвать победу. Из последнего поворота я вышел вторым, но сумел поднять скорость и дотерпеть.



Очень сложно было выбрать альтернативную траекторию обгона — из-за состояния снега я мог следовать только одному варианту. В целом всё великолепно», — заявил Клебо после финиша.



Вторым стал соотечественник Йоханнеса Ховард Солос Тёугбёль. Бронзу завоевал ещё один норвежец Эйрик Брандсдаль.



Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов финишировал пятым.

Клебо выиграл спринт на 12-м этапе Кубка мира. Большунов финишировал пятым