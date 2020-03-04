Клебо — о победе в спринте: в финале пришлось помучаться, но тем приятнее победа

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал свою победу в спринтерской гонке свободным стилем на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия).
«Трудная гонка, непростые условия. Высокий темп, много поворотов. В финале пришлось помучаться, но тем приятнее, что в конце я всё же сумел вырвать победу. Из последнего поворота я вышел вторым, но сумел поднять скорость и дотерпеть.
Очень сложно было выбрать альтернативную траекторию обгона — из-за состояния снега я мог следовать только одному варианту. В целом всё великолепно», — заявил Клебо после финиша.
Вторым стал соотечественник Йоханнеса Ховард Солос Тёугбёль. Бронзу завоевал ещё один норвежец Эйрик Брандсдаль.
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов финишировал пятым.
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