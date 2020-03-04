Олимпийская чемпионка Джебет дисквалифицирована на четыре года за допинг

23-летняя кенийка Рут Джебет, которая с 2013 года выступает за Бахрейн, отстранена от выступлений на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт Athletics Integrity Unit (AIU).



Причиной такого решения AIU стало употребление спортсменкой эритропоэтина (ЭПО). Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 4 февраля 2018 года.



Джебет — олимпийская чемпионка 2016 года в беге на 3000 м с препятствиями. Ей же принадлежит установленный 27 августа 2016 года мировой рекорд в этом виде лёгкой атлетики, который на 6 секунд превысил предыдущее достижение.



Впервые слухи о возможном употреблении запрещённых препаратов Джебет появилось в 2018 году. Тогда издание The Guardian связывало допинг-случай Рут с проблемами с допинг-контролем и антидопинговой работой в Кении, где спортсменка до сих пор проводит большую часть времени.