Ефимова: сказала в суде: «Забирайте все медали, я ещё выиграю»

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о своём первом опыте похода в Спортивный арбитражный суд (CAS). В 2013 году уроженка Грозного сдала во внесоревновательный период положительную допинг-пробу.



«Свой первый поход в CAS я запомнила на всю жизнь (Весной 2014 года Ефимова пыталась доказать, что один из запрещённых стероидных гормонов попал к ней в организм случайно. — Прим. «Чемпионата»). И не могу сказать, что это были радостные воспоминания.



Всё проходило в Лозанне. За большой стол усадили трёх арбитров, меня, моего адвоката и переводчицу. Судьи были из Америки, Швеции и Великобритании. Самый жёсткий — англичанин, такой, в возрасте, не очень приятный и очень дотошный. Я сильно его испугалась и постоянно чувствовала себя, как школьница, которую отчитывают за плохо выученный урок. Мой американский адвокат сумел доказать, что запрещённым веществом было загрязнено безобидное спортивное питание.



Я говорила только правду, была готова частично признать вину, надеялась, что всё это сработает как смягчающие обстоятельства и меня дисквалифицируют только на год. Тогда в суде мне предложили два варианта: первый — дисквалификация на два года, но с сохранением всех наград и рекордов, второй — дисквалификация на меньший срок, но с лишением всех медалей.



Я сразу сказала: «Забирайте всё, я ещё выиграю. Только дайте плавать, чтобы я могла доказать людям, что побеждала не из-за допинга, что я чистая спортсменка». Они вынесли «компромиссный» приговор: и медали забрали, и срок дали — год и девять месяцев», — цитирует Ефимову Sport24.