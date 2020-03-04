Большунов: блокировал ли меня норвежец? Что-то такое было

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал для «Матч ТВ» итоги спринтерской гонки на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Лидер общего зачёта финишировал пятым, тогда как его главный преследователь в общем зачёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо, выиграл гонку.
— Казалось, квалификацию, четвертьфинал и полуфинал прошли хорошо, но в финале оказались сразу позади. Что произошло?
— Сложно бежать все забеги впереди.
— Когда вы пытались атаковать в финале, возникло ощущение, что один из норвежцев вас блокировал. Это так?
— Я не помню уже точно, но что-то такое было.
— Восстановились после гонки в Лахти?
— Вроде бы всё нормально.
— Усталость после «Ски Тура» чувствуется?
— Это покажет марафон в Холменколлене, есть усталость или нет. Сейчас я уже готовлюсь к этому старту.
— Глеб Ретивых сказал, что трасса разбитая и много кочек и ям. Почувствовали это?
— Да, с моим весом я больше проваливался, чем остальные, но доволен, что справился.
— Падения не боялись?
— Если думать о падении, тогда точно упадёшь, поэтому я не думал об этом.
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