Большунов: блокировал ли меня норвежец? Что-то такое было

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал для «Матч ТВ» итоги спринтерской гонки на 12-м этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Лидер общего зачёта финишировал пятым, тогда как его главный преследователь в общем зачёте, Йоханнес Хёсфлот Клебо, выиграл гонку.



— Казалось, квалификацию, четвертьфинал и полуфинал прошли хорошо, но в финале оказались сразу позади. Что произошло?



— Сложно бежать все забеги впереди.



— Когда вы пытались атаковать в финале, возникло ощущение, что один из норвежцев вас блокировал. Это так?



— Я не помню уже точно, но что-то такое было.



— Восстановились после гонки в Лахти?



— Вроде бы всё нормально.



— Усталость после «Ски Тура» чувствуется?



— Это покажет марафон в Холменколлене, есть усталость или нет. Сейчас я уже готовлюсь к этому старту.



— Глеб Ретивых сказал, что трасса разбитая и много кочек и ям. Почувствовали это?



— Да, с моим весом я больше проваливался, чем остальные, но доволен, что справился.



— Падения не боялись?



— Если думать о падении, тогда точно упадёшь, поэтому я не думал об этом.