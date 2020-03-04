Ватерполисты «Синтеза» проиграли девятый матч из десяти на групповом этапе Лиги чемпионов

Ватерполисты казанского «Синтеза» уступили хорватскому «Дубровнику» в матче десятого тура группового этапа Лиги чемпионов — 10:14.



Напомним, в предыдущем матче группового этапа «Синтез» со счётом 8:15 проиграл немецкому «Шпандау». Другими соперникам «Синтеза» по группе Лиги чемпионов являются хорватские «Юг» и «Ядран», «Барселонетта» из Испании, греческий «Олимпиакос» и «Ядран Карине» из Черногории.



11 апреля казанский клуб сыграет на выезде с «Барселонеттой». По итогам 10 туров «Синтез» набрал лишь три очка, замыкая турнирную таблицу группы А. Лидером группы является «Дубровник».



Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. Групповой раунд. Десятый тур



«Синтез» (Казань) — «Дубровник» (Хорватия) — 10:14 (2:4, 1:2, 2:3, 5:5).