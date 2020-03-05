Кашлинская обыграла Костенюк в третьем туре этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне

Российская шахматистка Алина Кашлинская одержала победу в матче третьего тура третьего этапа Гран-при ФИДЕ в Лозанне. Кашлинская чёрными фигурами на 57-м ходу переиграла соотечественницу, Александру Костенюк. В матче второго тура Костенюк уступила ещё одной россиянке Александре Горячкиной.



Сама Горячкина в третьем туре сыграла вничью с Жансаей Абдумалик из Казахстана.



Индийская спортсменка Харика Дронавалли белыми обыграла китаянку Цзюй Вэньцзюнь, Анна Музычук из Украины белыми оказалась сильнее француженки Мари Себаг.



Партии Антоанета Стефанова (Болгария) — Нана Дзагнидзе (Грузия) и Мария Музычук (Украина) — Пиа Крамлинг (Швеция) завершились вничью.



После трех туров Анна Музычук, Дронавалли, Кашлинская, Дзагнидзе и Горячкина набрали по 2 очка, Крамлинг, Мария Музычук и Стефанова — по 1,5 очка, Себаг, Абдумалик и Цзюй Вэньцзюнь — по 1 очку, Костенюк — 0,5.



Матчи четвёртого тура будут проходить в четверг, 5 марта. Этап Гран-при ФИДЕ в Лозанне завершится 14 марта.

