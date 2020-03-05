Менеджер «РусВело» — о карантине в ОАЭ: эта истерия не имеет ничего общего с реальностью

Менеджер команды Gazprom-RusVelo Ренат Хамидулин рассказал о карантине в ОАЭ. Российские велогонщики оказались заперты в одном из отелей Абу-Даби (ОАЭ). Местные власти не выпускают спортсменов из-за опасений распространения коронавируса. Позже стало известно, что у двух членов российской команды велогонщиков обнаружили коронавирус.
«Это глобальная истерия, которая не имеет ничего общего с реальностью. Судите сами, людей забирают в госпиталь, держат там без объяснения причин, хотя у них нет никаких симптомов. К тому же какой это карантин, если они лежат в палате по двое. Или, например, Дмитрий Филиппович жил в одном номере с другим механиком нашей команды примерно 10 дней. Но одного в итоге забрали в госпиталь, второй находится в отеле. Так что возникает очень много вопросов. Пока мы не понимаем, к чему готовиться. Все гонки Мирового тура, запланированные на март и апрель, могут быть отменены. Поэтому сейчас все профессиональные велокоманды находятся в подвешенном состоянии, — приводит слова Хамидулина «Известия».
Болезнь обнаружили у велогонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича.
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