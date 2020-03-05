Российские пары заняли первые три места в короткой программе на юниорском ЧМ

Российская пара Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Таллине (Эстония). Второе и третье места также заняли российские дуэты — Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев.
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров. Таллин, Эстония
Спортивные пары. Короткая программа
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) – 73,71.
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) – 70,44.
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) – 70,26.
4. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 63,57.
5. Кейт Финстер/Балаж Нэйги (США) – 58,33.
В соревнованиях юниоров после короткой программы лидирует Юма Кагияма. Россиянин Андрей Мозалёв — второй.
Юниоры. Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 85,82.
2. Андрей Мозалёв (Россия) – 84,31.
3. Эндрю Торгашев (США) – 81,50.
4. Александр Селевко (Эстония) – 80,87.
5. Сун Сато (Япония) – 79,30.
7. Илья Яблоков (Россия) – 77,53...
9. Петр Гуменник (Россия) – 76,07.
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