Клебо: одна плохая гонка сжигает тебя изнутри

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, как ему удалось найти силы после неудачного отрезка сезона. В общем зачёте Кубка мира действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» ощутимо отстал от россиянина Александра Большунова.
«Думаю, я сумел вновь найти искру благодаря своему брату. Мы катались на лыжах вместе и ужинали. Такие вещи всегда дарят огромную радость.
Я осознал, что в спорте играет роль много факторов. Мы с дедушкой стали оценивать каждый шаг: что мы сделали хорошо, а что не так успешно. С этого всё началось. Я всегда хотел кататься на лыжах быстро, нужно было лишь немного изменить подход. Мне очень помогли члены моей семьи.
Я переживал из-за плохих гонок. Ты можешь провести много хороших, но одна плохая сжигает тебя изнутри. На старте «Ски Тура» я был несчастлив и выступал гораздо хуже, чем надеялся. В такой ситуации легко начать копаться в себе. Сейчас я понимаю, что смог многому научиться в этот период", — цитирует Клебо Dagbladet.
Клебо также сообщил, что из норвежских лыжников только он и Эмиль Иверсен примут участие во всех оставшихся гонках Кубка мира.
Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
- 5 марта 2020
-
09:28
-
08:24
-
05:21
-
00:30
- 4 марта 2020
-
22:21
-
21:23
-
20:31
-
20:03
-
19:40
-
19:26
-
19:20
-
19:10
-
18:58
-
17:45
-
17:34
-
17:11
-
16:57
-
16:32
-
16:17
-
14:38
-
14:03
-
13:50
-
13:34
-
12:44
-
12:23
-
12:03
-
11:52
-
11:41
-
11:32
-
11:32
-
10:56
-
10:26
-
10:12
-
10:05
-
09:30