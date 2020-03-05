CAS: Сунь Ян не выражал раскаяния

Спортивный арбитражный суд на своём официальном сайте опубликовал полный текст решения по дисквалификации китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

В феврале 2019 года стало известно, что китаец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своём доме в Чжэцзяне.

В тексте решения говорится, что Сунь Ян не выражал никаких признаков раскаяния и во всём обвинял допинг-офицеров.

«В ходе слушания спортсмен не выражал раскаяния. Он решил обвинить других в произошедшем. Он ни разу не высказал предположения о том, что слишком бурно отреагировал. Похоже, он рассчитывал на то, что его взгляды более весомые», — говорится в решении.