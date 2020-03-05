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CAS: Сунь Ян не выражал раскаяния

CAS: Сунь Ян не выражал раскаяния
Другие / Водные виды спорта 0

Спортивный арбитражный суд на своём официальном сайте опубликовал полный текст решения по дисквалификации китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 28 февраля 2020 года.

В феврале 2019 года стало известно, что китаец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своём доме в Чжэцзяне.

В тексте решения говорится, что Сунь Ян не выражал никаких признаков раскаяния и во всём обвинял допинг-офицеров.

«В ходе слушания спортсмен не выражал раскаяния. Он решил обвинить других в произошедшем. Он ни разу не высказал предположения о том, что слишком бурно отреагировал. Похоже, он рассчитывал на то, что его взгляды более весомые», — говорится в решении.

Пловец Сунь Ян, разбивший пробирку со своей допинг-пробой, дисквалифицирован на 8 лет
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