Клебо: наверное, в марафоне я не буду выглядеть таким счастливым

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился впечатлениями от победы в спринте на этапе Кубка мира в Драммене.
«Победа в гонке — это самое приятное, что может быть. Теперь я могу вернуться домой с улыбкой на лице. Проведу там несколько дней и отправлюсь в Осло, где буду бороться в марафоне. Наверное, там я не буду выглядеть таким счастливым. Важно будет добраться до финиша.
В четвертьфинале спринта получилась неразбериха, в полуфинале мне также пришлось нелегко. Я серьёзно отставал, но в любом случае я очень доволен этим днём", — приводит слова Клебо TV2.
Марафон в Хольменколене запланирован на 8 марта.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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