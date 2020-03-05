Ретивых: я допустил ошибку, когда пошёл обгонять Тёугбёля и Большунова

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года российский лыжник Глеб Ретивых оценил выступление в спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Он не сумел пробиться в финал.

«У меня нормальное, рабочее состояние. Но не суперкрутое, какое было бы неплохо иметь именно на этих соревнованиях, потому что имелся хороший шанс. Голберг не бежал, Пеллегрино вылетел в четвертьфинале, Люка Шанава не прошёл дальше пролога, а они как раз идут выше меня в спринтерском зачёте Кубка мира. Нужно было попадать в финал и на пьедестал. Погода, правда, немного подвела.

Когда наступает соревновательный день, у нас самая ужасная погода во время старта. Очень-очень мягко, и ехать можно было только друг за другом, негде обогнать. И только на заключительном финишном подъёме, если у тебя есть силы, ты можешь попытаться атаковать. Но поскольку на квалификации и в забегах валил снег, все выстраивались в струнку. Плюс я допустил ошибку на финише: когда пошёл обгонять Тёугбёля и Большунова, находясь на третьей позиции, то встал в левую лыжню, а там вооот такие ямы, очень криво. Прямо перед квалификацией по трассе проезжал ратрак, и она очень кривая. В результате я сильно врезался в снег, и пришлось чуть подождать, пока Саша Большунов встал в середину, чтобы ему не помешать. Поэтому и не получилось пройти в финал", — цитирует Ретивых сайт «Матч ТВ».

Глеб также рассказал о ближайших планах.

«Я буду здесь, в Осло, с командой до вылета в Америку, и хотелось бы, конечно, пробежать марафон в Хольменколлене. Мне нравятся такие дистанции. Знаю, что, может быть, Сергей Устюгов не побежит, и я был бы не прочь принять участие в этом старте.

Не сказал бы, что я спринтер, я бегаю дистанционные гонки, просто так получается, что из-за этих проклятых спринтов я не могу нормально готовиться и всегда нет свободной квоты на дистанцию. Из-за этого тяжело пробиться в состав, а когда тебе дают шанс — показать хороший результат.



Если я до 23 лет был универсалом, выигрывал первенства России и неплохо бегал на молодёжных чемпионатах мира дистанционные гонки, то, значит, я могу их бегать и сейчас. Просто был период, когда я это упустил и увлёкся одним спринтом, это была большая ошибка, и теперь очень тяжело возвращаться в прежнюю специализацию, тем более что я уже немолодой спортсмен", — сказал Ретивых.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.