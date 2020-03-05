Допуск легкоатлетов из России в нейтральном статусе могут возобновить в марте

На заседании совета World Athletics могут принять решение о возобновлении допуска российских легкоатлетов в нейтральном статусе к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Заседание совета World Athletics состоится на следующей неделе.
Ранее новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что в официальном письме, направленном в World Athletics, он принёс извинения и признал вину ВФЛА.
Напомним, ВФЛА была исключена из World Athletics в 2015 году после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства по расследованию деятельности Российского антидопингового агентства. В отчёте содержались обвинения в систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.
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