Допуск легкоатлетов из России в нейтральном статусе могут возобновить в марте

На заседании совета World Athletics могут принять решение о возобновлении допуска российских легкоатлетов в нейтральном статусе к участию в международных соревнованиях. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Заседание совета World Athletics состоится на следующей неделе.

Ранее новый президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что в официальном письме, направленном в World Athletics, он принёс извинения и признал вину ВФЛА.

Напомним, ВФЛА была исключена из World Athletics в 2015 году после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства по расследованию деятельности Российского антидопингового агентства. В отчёте содержались обвинения в систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.

Юрченко: запускается процесс восстановления и членства ВФЛА в World Athletics