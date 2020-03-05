Устюгов пропустит марафон в Хольменколлене

Российский лыжник Сергей Устюгов оценил выступление в спринте на этапе Кубка мира в Драммене. Двукратный чемпион мира выбыл из борьбы на стадии четвертьфинала.

«После квалификации я был радостным, как ребёнок, который попал на какие-то крупные соревнования и вышел выступать. И когда узнал, что прошёл в четвертьфиналы 17-м, был на 10-м небе от счастья, потому что после болезни и тех тренировок, которые я выполнял, это была трудная задача, и я прекрасно понимал, что могу не квалифицироваться.

Да, перед «Ски Туром» мы проделали большую работу, были в горах на высоте 1800 метров, и всё шло хорошо. Но случилась такая беда, никто не застрахован. Ничего страшного не произошло. У нас с Маркусом Крамером были планы, что должен выздороветь в течение двух дней после возвращения домой. Но всё затянулось — когда я приехал, то проснулся на следующий день, и у меня заложило нос. Начал лечить нос, и через пару дней поднялась температура. Всё пошло как-то не очень", — цитирует Устюгова сайт «Матч ТВ».

Сергей также сообщил, что пропустит марафон в Хольменколлене, который состоится 8 марта.

«Ждать ли меня на марафоне классикой? Не ждать, я еду на американские этапы, и сейчас у меня будет неделя подготовки к ним, сегодняшний день показал, что не всё так плохо, что если хорошо потренироваться, хорошо подвестись к гонкам, то можно будет там побороться», — сказал Устюгов.

Победителем спринта стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.