Клебо — о возможной отмене марафона в Хольменколлене: я бы предпочёл масс-старт на 15 км

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал намерение Международной лыжной федерации исключить марафон в Хольменколлене (Норвегии) из календаря соревнований.

В FIS недовольны тем, что с каждым годом на старт выходит всё меньше участников. Шесть лет назад соревновались 70 человек, в прошлом году — 45.

«Я бы предпочёл масс-старт на 15 км. Жалеть об исчезновении гонки на 50 км будут лишь те, кто вырос на ней. Будет действительно жаль, если марафон сам по себе исчезнет, но мы хотим, чтобы стартовало как можно больше участников. Сокращение числа стартующих с 70 до 45 — это плохое развитие событий. Нужно ставить цель привлечь как можно больше участников», — приводит слова Клебо VG.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Двукратный призёр ОИ: норвежских лыжников нельзя наказывать за то, что они так хороши

Клебо: наверное, в марафоне я не буду выглядеть таким счастливым