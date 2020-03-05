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Тренер сборной Норвегии предложил заменить лыжный марафон в Хольменколлене на спринт

Тренер сборной Норвегии предложил заменить лыжный
Тренер сборной Норвегии предложил заменить лыжный марафон в Хольменколлене на спринт
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил намерение Международной лыжной федерации исключить марафон в Хольменколлене (Норвегии) из календаря соревнований. Шесть лет назад на старт вышли 70 участников, в прошлом году их было уже 45. Предстоящая 8 марта гонка может установить антирекорд по числу стартующих.

«Может, стоит поменять дистанцию на 15 км? Я обожаю гонку на 50 км, но когда участников всего 40, это не помогает. К сожалению, такова реальность.

Чтобы мировая элита хотела приезжать в Хольменколлен, нам нужно мыслить шире. Может, стоить предложить участникам спринт или дистанцию покороче?» — приводит слова Монсена VG.

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

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Источник: VG

Автор: Антон Шебика

Заглавное фото: instagram.com/arildmonsen

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