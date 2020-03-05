Тренер сборной Норвегии предложил заменить лыжный марафон в Хольменколлене на спринт
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен оценил намерение Международной лыжной федерации исключить марафон в Хольменколлене (Норвегии) из календаря соревнований. Шесть лет назад на старт вышли 70 участников, в прошлом году их было уже 45. Предстоящая 8 марта гонка может установить антирекорд по числу стартующих.
«Может, стоит поменять дистанцию на 15 км? Я обожаю гонку на 50 км, но когда участников всего 40, это не помогает. К сожалению, такова реальность.
Чтобы мировая элита хотела приезжать в Хольменколлен, нам нужно мыслить шире. Может, стоить предложить участникам спринт или дистанцию покороче?» — приводит слова Монсена VG.
Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
Клебо — о возможной отмене марафона в Хольменколлене: я бы предпочёл масс-старт на 15 км
Двукратный призёр ОИ: норвежских лыжников нельзя наказывать за то, что они так хороши
Читайте также
- 5 марта 2020
-
14:38
-
13:26
-
12:09
-
10:59
-
10:49
-
10:46
-
10:29
-
10:21
-
09:28
-
08:24
-
05:21
-
00:30
- 4 марта 2020
-
22:21
-
21:23
-
20:31
-
20:03
-
19:40
-
19:26
-
19:20
-
19:10
-
18:58
-
17:45
-
17:34
-
17:11
-
16:57
-
16:32
-
16:17
-
14:38
-
14:03
-
13:50
-
13:34
-
12:44
-
12:23
-
12:03
-
11:52
Партнерский контент