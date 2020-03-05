Хальфварссон отреагировал на возможное исключение марафона в Хольменколлене из календаря

Трёхкратный призёр чемпионатов мира шведский лыжник Калле Хальфварссон рассказал, как относится к намерению Международной лыжной федерации исключить марафон в Хольменколлене (Норвегии) из календаря соревнований. В FIS недовольны сокращением числа участников гонки. В этом году, как ожидается, участие в марафоне примет рекордно низкое число спортсменов.

«Выиграть марафон в Хольменколлене — это одна из самых сложных задач в лыжных гонках. Эта гонка очень престижна, по значимости она идёт сразу после чемпионата мира. Будет очень жаль, что она исчезнет. Но я не думаю, что марафон отменят», — приводит слова Хальфварссона VG.

Ранее стало известно, что Калле в предстоящем 8 марта марафоне участия не примет.

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