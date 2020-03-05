Лыжник Ардашев завоевал серебро в масс-старте на молодёжном чемпионате мира
Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал серебро в масс-старте на 30 км на молодёжном чемпионате мира в Обервизентале. Победу одержал норвежец Харальд Амундсен. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Ховард Мосебю.
Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Обервизенталь, Германия
Мужчины. Масс-старт, 30 км. Свободный стиль
1. Харальд Амундсен (Норвегия) — +1:12.42.0.
2. Сергей Ардашев (Россия) — +7,4.
3. Ховард Мосебю (Норвегия) — +40,5.
Это вторая награда Сергея на молодёжном чемпионате мира. Ранее Ардашев выиграл золото в индивидуальной гонке классическим стилем.
В женском масс-старте весь пьедестал почёта заняли представительницы Швеции. Победу одержала Эбба Андерсон. Лучшая из россиянок, Нина Дуботолкина, стала девятой.
Лыжник Ардашев принёс России первое золото на молодёжном чемпионате мира
Читайте также
- 5 марта 2020
-
15:53
-
15:31
-
14:38
-
13:26
-
12:09
-
10:59
-
10:49
-
10:46
-
10:29
-
10:21
-
09:28
-
08:24
-
05:21
-
00:30
- 4 марта 2020
-
22:21
-
21:23
-
20:31
-
20:03
-
19:40
-
19:26
-
19:20
-
19:10
-
18:58
-
17:45
-
17:34
-
17:11
-
16:57
-
16:32
-
16:17
-
14:38
-
14:03
-
13:50
-
13:34
-
12:44
-
12:23
Партнерский контент