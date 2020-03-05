Лыжник Ардашев завоевал серебро в масс-старте на молодёжном чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал серебро в масс-старте на 30 км на молодёжном чемпионате мира в Обервизентале. Победу одержал норвежец Харальд Амундсен. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Ховард Мосебю.

Лыжные гонки. Молодёжный чемпионат мира. Обервизенталь, Германия

Мужчины. Масс-старт, 30 км. Свободный стиль

1. Харальд Амундсен (Норвегия) — +1:12.42.0.

2. Сергей Ардашев (Россия) — +7,4.

3. Ховард Мосебю (Норвегия) — +40,5.

Это вторая награда Сергея на молодёжном чемпионате мира. Ранее Ардашев выиграл золото в индивидуальной гонке классическим стилем.

В женском масс-старте весь пьедестал почёта заняли представительницы Швеции. Победу одержала Эбба Андерсон. Лучшая из россиянок, Нина Дуботолкина, стала девятой.