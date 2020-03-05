Назван состав сборной Швеции на североамериканские этапы Кубка мира по лыжным гонкам

Стал известен состав сборной Швеции на этапы Кубка мира по лыжным гонкам, которые состоятся в Америке и Канаде. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок Швеции.

Спринт-тур пройдёт с 14 по 17 марта в Квебеке (Канада) и Миннеаполисе (США). С 20 по 22 марта будет проходить этап в Кэнморе (Канада).

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Женщины (спринт-тур): Мая Дальквист, Анна Дювик, Йоханна Хагстрём, Эмма Рибом, Линн Сван, Йонна Сундлинг, Линн Сёмскар.

Мужчины (спринт-тур): Мартин Бергстрём, Маркус Грате, Калле Халварссон, Йохан Хэггстрём, Теодор Петерсон, Оскар Свенссон.

Женщины (дистанция): Эбба Андерссон, Эмма Рибом, Анна Дювик, Шарлотта Калла, Фрида Карлссон, Моа Лундгрен.

Мужчины (дистанция): Йенс Бурман, Калле Халварссон, Йохан Хэггстрём, Карл-Йохан Вестберг.