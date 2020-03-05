«Она всё разрушила. Не умеет кататься на лыжах». Лампич обвинила норвежку Скистад

Словенская лыжница Анамария Лампич, занявшая последнее место в финале спринта на этапе Кубка мира в Драммене, обвинила в своём слабом результате норвежку Кристине Ставос Скистад, сообщает Dagbladet.
«К сожалению, она всё для меня разрушила. Я не знаю, что сказать. Она не умеет кататься на лыжах. Она разрушила мой план на финал. Я потеряла скорость и упала из-за неё», — сказала Лампич.
Скистад ответила на критику Лампич: «Думаю, ей следует сосредоточиться на том, чтобы со старта двигаться быстрее. Тогда она будет следовать своему плану и не станет обвинять меня после финиша. Я не умею кататься на лыжах? Это глупо. Она сама наступила мне на палку. Такое в спринте случается. Может, ей стоит почитать правила, прежде чем заявлять подобное? Она упала первой».
Скистад в финале стала четвёртой. Победу одержала шведка Йонна Сундлинг.
Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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