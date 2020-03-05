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Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы

Немецкому журналисту Зеппельту отказали в выдаче российской визы
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Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт заявил, что ему не дали российскую визу.

«Россия продолжает оставаться упрямой. Сегодняшнее письмо из Москвы: власти снова отказывают мне во въезде в страну после фильмов о российском допинг-скандале. Хоть в качестве частного лица, будь то на правах журналиста ARD. Официальное письмо из визового офиса: «Вам запрещён въезд в Российскую Федерацию», — написал Зеппельт на своей странице в «Твиттере».

Зеппельт известен рядом своих расследований, связанных с допинговыми скандалами в России. В 2018 году он имел возможность приехать в Россию на чемпионат мира по футболу, однако отказался по соображениям безопасности. Журналист работает на телеканале ARD.

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