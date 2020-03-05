Россияне Шанаева и Нарижный стали первыми в ритм-танце на чемпионате мира среди юниоров

На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров завершились выступления в танцах на льду. Пары показали свои ритм-танцы.
Лучшую оценку судей получили представители России Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный — 70,03 балла. На пять сотых балла от них отстают Мария Казакова и Георгий Ревия из Грузии, третий результат показали американцы Эйвонли Нгуен и Вадим Колесник (68,27 балла).
Ещё две российские пары заняли четвёртое и пятое места. Арина Ушакова и Максим Некрасов получили оценку 66,97 балла, а Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 66,53 балла.
Чемпионат мира—2020 среди юниоров. Таллин, Эстония
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Елизавета Шанаева – Дэвид Нарижный (Россия) – 70,03
2. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) – 69,98
3. Эйвонли Нгуен – Вадим Колесник (США) – 68,27
4. Арина Ушакова – Максим Некрасов (Россия) – 66,97
5. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Россия) – 66,53.
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