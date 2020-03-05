«Я модная». Загитова опубликовала детское фото

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала забавное фото, на котором она совсем юная.
«Я модная. P.S. Кого ещё мама так одевала?» — подписала фото Алина.
Алина Загитова
Фото: https://www.instagram.com/azagitova/
Фото доступно в «Инстаграме» Алины Загитовой.
17-летняя Загитова досрочно завершила сезон-2019/2020, после финала Гран-при объявив, что берёт паузу в карьере.
Алина планирует успешно сдать ЕГЭ и поступить в институт, после чего будет готовиться к новому сезону. Пока Загитова выступает в различных шоу. В феврале она принимала участие в шоу Art on Ice в Швейцарии, а 29 марта выйдет на лёд в показательных выступлениях сборной России «Россия, вперёд».
Ранее Загитова в первый день весны опубликовала солнечные фотографии. Фигуристка в лёгкой жёлтой куртке, накинутой на топ, позирует на фоне водоёма.
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