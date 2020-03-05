Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене из-за коронавируса пройдёт без зрителей

Организаторы 12-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене (Норвегия) приняли решение провести гонки при пустых трибунах. Такое решение является мерой предосторожности в связи с распространением коронавируса, сообщает NRK.



Ранее в СМИ муссировалась информация о возможной отмене этапа из-за вируса. На 5 марта в Норвегии выявлено уже более 85 случаев заболевания, вызванного коронавирусом. 18 из них — в Осло, частью которого является Хольменколлен.



12-й этап Кубка мира состоит из двух марафонских гонок с массовым стартом. Женщины выйдут на старт 7 марта, мужчины — на день позже.

Сообщалось также, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает возможность исключения традиционного марафона в Хольменколлене (Норвегия) из календаря соревнований. Шесть лет назад на старт вышли 70 участников, в прошлом году их было уже 45.