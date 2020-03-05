Панфилова и Рылов завоевали золото чемпионата мира среди юниоров. Весь подиум — российский

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов после победы в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате мира среди юниоров в Таллине (Эстония) успешно выступили и в произвольной программе. Получив от судей суммарную оценку 196,96 балла, они завоевали золотые медали мирового первенства.
Вторыми по сумме двух программ стали соотечественники чемпионов Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (174,85 балла). Бронзовые медали завоевал ещё один российский дуэт — Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (171,18 балла).
Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров.
Таллин, Эстония. Спортивные пары
1. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов (Россия) — 196,96
2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов (Россия) — 174,85
3. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Россия) — 171,18
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