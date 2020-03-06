Утяшева показала краб-шпагат. Видео собрало почти 1 млн просмотров за сутки

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала видеозапись, на которой выполняет оригинальную разновидность шпагата. Сама спортсменка назвала такой приём «шпагат-краб».



«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем… Либо делаем шпагат — краба», — подписала видео Ляйсан.

Видео доступно в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.

Стоит отметить, что ролик менее чем за сутки набрал почти 1 млн просмотров.



Ляйсан — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, обладательница Кубка мира 2001/02, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года.



В настоящее время телеведущая и спортивный комментатор. Утяшева вышла замуж за популярного телеведущего Павла Волю в ноябре 2012 года. В мае 2013 года она родила сына Роберта, в мае 2015-го — дочь Софию.