Утяшева показала краб-шпагат. Видео собрало почти 1 млн просмотров за сутки

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева опубликовала видеозапись, на которой выполняет оригинальную разновидность шпагата. Сама спортсменка назвала такой приём «шпагат-краб».
«В любой непонятной ситуации улыбаемся и машем… Либо делаем шпагат — краба», — подписала видео Ляйсан.
Видео доступно в «инстаграме» Ляйсан Утяшевой.
Стоит отметить, что ролик менее чем за сутки набрал почти 1 млн просмотров.
Ляйсан — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике, обладательница Кубка мира 2001/02, победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года.
В настоящее время телеведущая и спортивный комментатор. Утяшева вышла замуж за популярного телеведущего Павла Волю в ноябре 2012 года. В мае 2013 года она родила сына Роберта, в мае 2015-го — дочь Софию.
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