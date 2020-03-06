Фигуристка Медведева опубликовала в «инстаграме» загадочные фото
Фигуристка Евгения Медведева выложила в «инстаграм» две фотографии, на которых она позирует в чёрном обтягивающем платье на белом фоне. При этом на фото почти не видно лица девушки. Неделей раньше Медведева уже выложила две фотографии в похожем платье и предложила подписчикам выбрать ту, которую они считают лучшей.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в одиночном катании, двукратная обладательница золотых медалей чемпионата Европы. На Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году Медведева взяла две серебряные медали.
С 28 февраля по 1 марта Медведева принимала участие в ряде мероприятий в муниципалитете Метепек в Мексике, среди которых были мастер-классы, семинары и показательные выступления.
Медведева: я совершала плохие ошибки, но не хочу менять свою жизнь
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