Шахматиста Богдановича и его подругу нашли мертвыми в Москве

Гроссмейстер и чемпион Украины по шахматам 27-летний Станислав Богданович был найден мёртвым в квартире на Кастанаевской улице в Москве.

Также в квартире было обнаружено тело его подруги, 18-летней Александры Вернигоры. Как сообщает Mash, рядом с Богдановичем и Вернигорой лежали шарики с закисью азота. По предварительной версии, молодой человек и девушка отравились веселящим газом.

Богданович — серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, чемпион Одессы и чемпион Украины по быстрым шахматам. Недавно он выступал за сборную России, за что был включен в базу сайта «Миротворец» и подвергся травле. Его подруга Александра Вернигора училась в МГУ.