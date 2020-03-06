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Шахматиста Богдановича и его подругу нашли мертвыми в Москве

Шахматиста Богдановича и его подругу нашли мертвыми в Москве
Другие / Шахматы 0

Гроссмейстер и чемпион Украины по шахматам 27-летний Станислав Богданович был найден мёртвым в квартире на Кастанаевской улице в Москве.

Также в квартире было обнаружено тело его подруги, 18-летней Александры Вернигоры. Как сообщает Mash, рядом с Богдановичем и Вернигорой лежали шарики с закисью азота. По предварительной версии, молодой человек и девушка отравились веселящим газом.

Богданович — серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, чемпион Одессы и чемпион Украины по быстрым шахматам. Недавно он выступал за сборную России, за что был включен в базу сайта «Миротворец» и подвергся травле. Его подруга Александра Вернигора училась в МГУ.

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