Сундбю отреагировал на проведение марафона в Хольменколлене без зрителей

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю прокомментировал решение организаторов марафона в Хольменколлене из-за угрозы распространения коронавируса провести соревнования без зрителей.

«С субъективной точки зрения, это очень грустно. Может быть, это чересчур. В Норвегии пока зафиксированы считаные случаи заражения. Думаю, гонку можно было бы без проблем провести со зрителями.

Если быть более объективным, то думаю, что сейчас принимается много мер по защите на разных спортивных аренах. Было бы странно, если бы мы в такой ситуации привезли 20 тысяч человек на метро в Хольменколлен. В таком контексте я понимаю это решение. Мы не можем это игнорировать. Я не могу оценить степень риска, если соберётся большое число зрителей", — цитирует Сундбю NRK.

Мужской марафон состоится 8 марта.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.