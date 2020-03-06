Иверсен — о марафоне в Хольменколлене: болельщикам лучше остаться у телевизоров

Двукратный чемпион мира норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился ожиданиями от марафона в Хольменколлене (Норвегия), который из-за угрозы распространения коронавируса пройдёт без зрителей.

«Для нас это даже хуже. На трассе будет очень тихо. Даже не знаю, что случится, если иссякнут силы. На протяжении многих людей здесь были люди, которые подносили напитки и еду. В этот раз такого не будет. Но когда принимается подобное решение, этому нужно доверять. Это к лучшему. Я уважаю решение. Болельщикам лучше остаться перед телевизорами», — приводит слова Иверсена NRK.

Мужской марафон в Хольменколлене состоится 8 марта. В общем зачёте Кубка мира лидирует россиянин Александр Большунов. Он опережает ближайшего преследователя, норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо, на 410 очков.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.