На этап КМ по спортивной гимнастике в Дохе из-за коронавируса не пустят зрителей

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар) будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.
Этап будет проходить с 18 по 21 марта. Организаторы намереваются отправить на карантин гостей из Китая, Южной Кореи, Египта, Ирана и Италии.
Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.
Эпидемия постепенно распространяется по миру, заболевшие появились в большинстве стран. После Китая новым центром заболеваемости стала Италия. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето.
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