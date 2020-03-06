Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

На этап КМ по спортивной гимнастике в Дохе из-за коронавируса не пустят зрителей

На этап КМ по спортивной гимнастике в Дохе из-за коронавируса не пустят зрителей
Другие / Прочие виды спорта 0

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар) будет проходить без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики.
Этап будет проходить с 18 по 21 марта. Организаторы намереваются отправить на карантин гостей из Китая, Южной Кореи, Египта, Ирана и Италии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала её чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Эпидемия постепенно распространяется по миру, заболевшие появились в большинстве стран. После Китая новым центром заболеваемости стала Италия. Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 2706 человек, умерли 107. Случаи заражения выявлены во всех регионах, однако эпицентрами вспышки продолжают считаться Ломбардия и Венето.

Отборочный турнир ОИ-2020 по тхэквондо перенесли из Милана в Москву из-за коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020