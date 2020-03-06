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Йохауг прокомментировала решение провести марафон в Хольменколлене без зрителей

Йохауг прокомментировала решение провести марафон в Хольменколлене без зрителей
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира норвежка Терезе Йохауг прокомментировала решение провести марафона в Хольменколлене в предстоящий уик-энд без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

«Грустно, что так получилось. Уик-энд в Хольменколлене с празднованием — это то, чего я жду весь сезон. Но я понимаю такое решение и уважаю его. Ситуация действительно дошла до такого», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Победитель «Ски Тура» норвежец Пол Голберг так отреагировал на решение организаторов: «Посмотрим, как всё будет. Я слышал, что детей даже просили не ходить в школу. Думаю, что совсем пусто на трассе не будет. Мои шансы на победу? Это не та дистанция, в которой я силён. Но я надеюсь быть среди лидеров как можно дольше».

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Сундбю отреагировал на решение провести марафон в Хольменколлене без зрителей
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