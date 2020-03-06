Скар — о марафоне в Хольменколлене без зрителей: это скажется на настроении

Победитель этапов Кубка мира, норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар прокомментировал решение организаторов марафона в Хольменколлене (Норвения) провести гонку без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
«Конечно, это скажется на настроении. 50 км — это невесело. Это самое сложное испытание для лыжника. Именно поэтому всегда было приятно видеть народные гулянья в Хольменколлене. Сейчас будет ужасно грустно. Я расстроен, но ничего не поделаешь. Нам нужно уважать решение», — приводит слова Скара Dagbladet.
Мужской марафон в Хольменколлене состоится 8 марта. В прошлом году первые четыре места в гонке заняли россияне — Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков и Илья Семиков соответственно.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.
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