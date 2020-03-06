Бородавко: в некоторых странах по TUE принимают гормоны и ЭПО. Куда это годится?

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об отношении к использованию спортсменами запрещённых препаратов по терапевтическим исключениям.

«Всё это грустно. Когда политика вмешивается в спорт, все олимпийские принципы просто попираются. Где только можно, везде нагнетается ситуация. Если всё, что было в мире допинга, правда, то это не имеет никаких оправданий, это всё жёстко должно искореняться. Но с другой стороны, меня очень напрягает, что ВАДА постепенно превращается в разрешительную систему. То есть получается, что оно легально разрешает пользоваться допингом — все эти терапевтические исключения являются полным обманом. Кому-то запрещают, кому-то разрешают, это вообще никуда не годится.



Я за то, чтобы терапевтических исключений вообще не было ни у кого, ни в одном виде спорта. Смотришь, когда спортсмен одним и тем же терапевтическим исключением пользуется на протяжении многих лет, значит, он не лечится? Тогда выберите другую форму. За рубежом лучшая медицина, и это лишний раз подтверждается, что это всё обман. То есть никаких болезней нет. Вылечитесь — приходите и бегайте здоровыми.



А когда открывается информация, что в сборных некоторых стран люди имеют по два-три терапевтических исключения, в которые входят гормональные препараты, а в некоторых случаях эритропоэтин, то куда это годится? И эти люди ещё говорят нам, что нужно бороться с допингом, а сами прикрываются терапевтическими исключениями и врачебной тайной. Это лицемерие», — цитирует Бородавко РИА «Новости».