На телах умерших шахматистов из Украины нашли следы уколов
Медики обнаружили следы уколов на телах украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, сообщает «Рен ТВ». По данным источника, у 26-летнего Богдановича нашли следы на руках и ногах, а у 18-летней Вернигоры — под коленом.
О смерти чемпиона Украины по быстрым шахматам и его подруги стало известно накануне, 5 марта. По предварительным данным, молодые люди скончались, отравившись веселящим газом.
Богданович — серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, чемпион Одессы и чемпион Украины по быстрым шахматам. Недавно он выступал за сборную России, вследствие чего был включен в базу сайта «Миротворец» и подвергся травле. Его подруга Александра Вернигора училась в МГУ.
Шахматиста Богдановича и его подругу нашли мёртвыми в Москве
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