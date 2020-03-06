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На телах умерших шахматистов из Украины нашли следы уколов

На телах умерших шахматистов из Украины нашли следы уколов
Другие / Шахматы 0

Медики обнаружили следы уколов на телах украинских шахматистов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, сообщает «Рен ТВ». По данным источника, у 26-летнего Богдановича нашли следы на руках и ногах, а у 18-летней Вернигоры — под коленом.

О смерти чемпиона Украины по быстрым шахматам и его подруги стало известно накануне, 5 марта. По предварительным данным, молодые люди скончались, отравившись веселящим газом.

Богданович — серебряный призёр чемпионата Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, чемпион Одессы и чемпион Украины по быстрым шахматам. Недавно он выступал за сборную России, вследствие чего был включен в базу сайта «Миротворец» и подвергся травле. Его подруга Александра Вернигора училась в МГУ.

Шахматиста Богдановича и его подругу нашли мёртвыми в Москве
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