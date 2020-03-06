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Двукратная олимпийская чемпионка Эстберг досрочно завершила сезон из-за перелома

Двукратная олимпийская чемпионка Эстберг досрочно завершила сезон из-за перелома
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг вынуждена досрочно завершить сезон из-за травмы.

«У Ингвильд диагностирован перелом пяточной кости. Она вынуждена закончить сезон. Несколько недель пятка должна находиться в состоянии покоя. Медики сборной будут следить за её состоянием», — приводит слова представителя Норвежской лыжной ассоциации NRK.

Эстберг пропустила старт сезона из-за проблем со здоровьем и вернулась к гонкам только на «Тур де Ски». Проблемы с пяткой у норвежки начались на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

В сезоне-2018/2019 Эстберг стала победительницей «Тур де Ски».

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.

Йохауг и Эстберг устроили генеральную уборку в отеле в Лахти
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