Двукратная олимпийская чемпионка Эстберг досрочно завершила сезон из-за перелома

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Кубка мира, норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг вынуждена досрочно завершить сезон из-за травмы.

«У Ингвильд диагностирован перелом пяточной кости. Она вынуждена закончить сезон. Несколько недель пятка должна находиться в состоянии покоя. Медики сборной будут следить за её состоянием», — приводит слова представителя Норвежской лыжной ассоциации NRK.

Эстберг пропустила старт сезона из-за проблем со здоровьем и вернулась к гонкам только на «Тур де Ски». Проблемы с пяткой у норвежки начались на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

В сезоне-2018/2019 Эстберг стала победительницей «Тур де Ски».

Расписание Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.