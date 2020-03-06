Карякин — о смерти Богдановича: на него могла повлиять травля из-за того, что сыграл за РФ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал известие о кончине чемпиона Украины по шахматам Станислава Богдановича. Он был найден мёртвым в московской квартире вместе с подругой. По предварительной версии, молодой человек и девушка отравились веселящим газом.

«Думаю, что причина смерти Богдановича и его подруги действительно верная. Шахматисты тоже люди, бывает, что подвергаются каким-то искушениям. Конечно, такого ужаса никто не ожидал. Это настоящий шок для его близких и коллег по шахматному цеху. Мои искренние соболезнования.



Мы со Станиславом лично не знакомы. Но я знал, что он прекрасно играет блиц, это моя любимая шахматная дисциплина. Буквально несколько дней назад мы оба играли на турнире, сидели за соседними столиками. Помню, что смотрел его партии.



Массовая травля из-за того, что Богданович сыграл за сборную России, могла повлиять на него психологически. Возможно, именно из-за этого он решил отвлечься, попробовав какие-то лёгкие наркотики. Не хочу громко обвинять тех, кто травил Станислава, но косвенно они повлияли на психологическое состояние Богдановича», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.