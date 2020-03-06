Российского дзюдоиста Бобикова дисквалифицировали на два года за допинг
Российский дзюдоист Роман Бобиков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 30-летний россиянин был наказан за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. В его пробах обнаружили запрещённые препараты.
Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 23 декабря 2019 года. Дисквалификацию спортсмена осуществила Федерация дзюдо России на основании решения РУСАДА.
Бобиков на этапах Кубка Европы трижды завоёвывал бронзовые медали. В 2013 году российский спортсмен стал бронзовым призёром в весовой категории свыше 100 кг на этапе Гран-при в Южной Корее.
Читайте также
- 6 марта 2020
-
16:40
-
16:25
-
15:35
-
15:19
-
15:13
-
15:09
-
14:40
-
14:21
-
14:21
-
13:43
-
12:06
-
11:17
-
10:57
-
10:34
-
10:25
-
10:06
-
01:50
-
01:35
-
00:22
- 5 марта 2020
-
22:39
-
21:13
-
20:36
-
19:15
-
18:21
-
16:53
-
16:29
-
15:53
-
15:31
-
14:38
-
13:26
-
12:09
-
10:59
-
10:49
-
10:46
-
10:29
Партнерский контент