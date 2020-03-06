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Российского дзюдоиста Бобикова дисквалифицировали на два года за допинг

Российского дзюдоиста Бобикова дисквалифицировали на два года за допинг
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский дзюдоист Роман Бобиков дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 30-летний россиянин был наказан за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил. В его пробах обнаружили запрещённые препараты.

Срок дисквалификации спортсмена отсчитывается с 23 декабря 2019 года. Дисквалификацию спортсмена осуществила Федерация дзюдо России на основании решения РУСАДА.

Бобиков на этапах Кубка Европы трижды завоёвывал бронзовые медали. В 2013 году российский спортсмен стал бронзовым призёром в весовой категории свыше 100 кг на этапе Гран-при в Южной Корее.

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