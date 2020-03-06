Бородавко: борьба Большунова и Клебо будет длиться до последних гонок

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился впечатлениями от борьбы россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Хёфслота Клебо за победу в общем зачёте Кубка мира. Большунов возглавляет общий зачёт, набрав 2073 балла. Клебо находится на втором месте с 1663 очками.

«Я думаю, что до последних гонок всё будет длиться. Вы видите, что Клебо не собирается сдаваться, он борется, он стартует на всех гонках. Александр будет точно так же настраиваться абсолютно на каждую гонку. Он об этом не думает, решает проблемы по мере поступления.

От этого (неудачного выступления Большунова в «Ски Туре». — Прим. «Чемпионата») морально очень трудно отойти. Скажем так, это такой рубец, шрам на теле, который ты чувствуешь, который постоянно ощущаешь, он не даёт спокойно жить, это постоянно тревожит. Это не очень приятные воспоминания. Поскольку такие «залёты» случаются очень-очень редко, хорошо, что это был не очень ответственный старт, как чемпионат мира и Олимпийские игры. Вполне вероятно, что после этой гонки можно было бы сказать, что судьба Кубка мира решена», — цитирует Бородавко РИА «Новости».