Раджабов рассказал, почему снялся с турнира претендентов в Екатеринбурге

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов прокомментировал ситуацию с его отказом от участия в турнире претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге.

«С 15 марта по 5 апреля 2020 года я должен был участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в России в городе Екатеринбурге. Как известно, в настоящее время происходит нарастание эпидемии коронавируса во всём мире. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень эпидемии – красный цвет. Многие соревнования и значимые мероприятия в мире отменяются или переносятся на более поздние сроки, исходя из развития ситуации.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) осуществила ряд профилактических мер. Но не все. Было заявлено, что китайские шахматисты, их тренеры и сопровождающие лица пройдут карантин в течение 14 дней на территории России. Один из китайских шахматистов, его тренеры и делегация действительно помещены в карантин. Однако второй участник из Китая не будет проходить карантин и прилетит к началу турнира из страны, в которой нарастает эпидемия коронавируса каждый день.

Кроме того нет разъяснений от ФИДЕ, как будет протекать турнир в случае, если у какого-либо участника или человека, контактирующего с участником, будут признаки простуды, ОРВИ или, не дай бог, определён коронавирус. Будут ли участники помещены в карантин, сколько времени и этапов необходимо для анализов и определения точного наличия или отсутствия вируса?

Турнир претендентов представляет собой шахматный марафон, состоящий из 14 туров, проходящих в течение 22 дней. Как будет развиваться турнир в условиях мировой эпидемии? Какие меры будут предприниматься в случае обнаружения вируса и обычного ОРВИ? Какие меры будут приниматься в отношении заболевшего участника? Этого никто не разъясняет. В связи со сложностью всех этих моментов я обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир на более поздние сроки. На это предложение получил отказ. В связи с вышеперечисленным я посчитал, что такие условия могут сильно повлиять на необходимый уровень концентрации и настроение, необходимое для максимального уровня игры в таком важном соревновании, каким является турнир претендентов. В результате меня заменили на другого участника», — сказал Раджабов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На турнире претендентов вместо Раджабова выступит француз Максим Вашье-Лаграв.

Сутовский объяснил, почему Раджабов отказался от участия в турнире претендентов