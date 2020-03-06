Фигуристка Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе

Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Таллине после выступления 41 участницы из 48. Валиева успешно справилась со всеми элементами.

Спортсменка чисто исполнила тройной риттбергер, двойной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп. За свой прокат Камила набрала 74,92 балла, что является рекордом юниорских чемпионатов мира.

Второе место занимает ещё одна россиянка Дарья Усачёва, допустившая небольшую ошибку на выезде после исполнения каскада тройной флип – тройной тулуп. За прокат Дарья получила 68,45 балла.

На третьей позиции американка Алиса Лью, набравшая 67,52 балла. В активе занимающей четвёртое место Майи Хромых – 66,78.

В 2019 году Анна Щербакова выиграла короткую программу с результатом 72,86. Юниорский рекорд мира принадлежит Алёне Косторной, которая получила 76,32 в финале юниорского Гран-при.